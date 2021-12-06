كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بنهاية التعاملات، عند نفس مستواه أمس، على الرغم من تراجع المعدن عالمياً، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا لمصراوي.

وكانت حركة الذهب بالسوق المحلي متذبذبة بين صعود وهبوط منذ الأسبوع الماضي، بحسب نجيب.

وذكر نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هذا الأمر طبيعي مع عدم استقرار سعر الجرام عند مستوى معين.

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 522 جنيهًا.

ووصل سعر عيار 18 إلى نحو 671 جنيها.

واستقر سعر عيار 21 عند نحو 783 جنيها.

وبلغ سعر عيار 24 نحو 895 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6264 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

انخفض سعر الذهب عالميًا بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين إلى حوالي 1778 دولارًا للأوقية، وتراجع 0.27%، في الساعة 4.39 عصرا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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