رئيس المجموعة: هيرميس تعتزم المشاركة في بعض الطروحات الحكومية القادمة

كتبت منال المصري:

قال كريم عوض، الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية هيرميس للاستثمارات المالية، إن المجموعة تعتزم المشاركة في بعض الطروحات الحكومية القادمة وكذلك القطاع الخاص.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين اليوم الاثنين أن أهم الاحتياجات التي يبحث عنها المستثمرين الأجانب للدخول في البورصة وجود طروحات جديدة لشركات كبيرة لذلك لا بد من وجود طروحات كبيرة لجذب المستثمرين.

وأوضح كريم عوض أن البورصة المصرية لا تعكس نمو الاقتصاد المصري بشكل صحيح ولا تتماشى مع معدلات نموه خلال الفترة القادمة، ولذلك الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج الطروحات لزيادة الأعداد المطروحة وجذب مستثمرين جدد كي تعكس القيمة السوقية للسوق المصري بطريقة عادلة.

وتتطلع المجموعة الدخول في السوق الإماراتي مع زيادة عدد طروحاته وكذلك السوق السعودي الذي يشهد هو الأخر انتعاشًا في الطروحات.

وأوضح عوض أن المجموعة ضخت استثمارات تقدر بـ 1.2 مليار جنيه في الشركات المالية غير المصرفية خلال آخر 6 سنوات مما انعكس على زيادة حقوق الملكية.

وأضاف أن المجموعة تعتزم زيادة الحقوق الملكية على كافة استثماراتهم مما ينعكس على سعر سهم المجموعة في البورصة خلال الفترة القادمة.

وبحسب عوض فإن المجموعة تنظر في زيادة استثماراتها في الشركات الناشئة التي تعد أفضل فرص للاستثمار باعتباره من القطاعات الواعدة.

وأوضح أن المجموعة تعتزم زيادة توسعاتها الجغرافية خلال العام القادم 2022.

وقال إن استثمارات المجموعة في القطاعات المباشرة تتضمن ثلاث محاور، هم الطاقة المتجددة سواء على المستوى المحلي أو العالمي، أما المحور الثاني يتمثل في الاستثمار في قطاع التعليم ولديهم صندوق يدير أصولا بقيمة 100 مليون دولار، والمحور الثالث يتمثل في استثماراتهم المباشرة في قطاع الصحة ودائما يبحثون على استثمارات أخرى.