ما الحالات الملزم فيها الموظف بتقديم إقراره الضريبي بنفسه عن دخله؟

كتب- مصطفى عيد:

توضح مصلحة الضرائب المصرية الحالات التي يلتزم فيها الموظف أو العامل بتقديم الإقرار الضريبي السنوي ضمن أحكام ضريبة المرتبات في القانون وذلك بدلا من الشركة التي يعمل بها.

وبحسب ما نشرته المصلحة في دليل إرشادي نشرته على موقعها الإلكتروني بخصوص ضريبة المرتبات، يلتزم الممول (الموظف أو العامل) بتقديم إقراره الضريبي السنوي في عدد من الحالات منها:

1- إذا تضمن دخل الممول إيرادات من نشاط تجاري أو صناعي أو نشاط مهن غير تجارية إلى جانب إيرادات المرتبات وما في حكمها أيًا كانت قيمة هذا الدخل.

2- إذا كان صافي دخل الممول من إيرادات المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية يزيد عن المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل (24 ألف جنيه في حالة الموظفين).