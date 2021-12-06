صندوق مصر السيادي يعتزم إطلاق صندوق للاستثمار في التعليم

كتبت-منال المصري:

كشف أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن الصندوق يعتزم إطلاق صندوق جديد للاستثمار في مجال التعليم خلال الفترة المقبلة، وسيضم تحت مظلته حاليا حوالي 5 صناديق فرعية للاستثمار بالمجال التعليمي.

وأشار، خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين، اليوم الاثنين أن الصندوق كان قد أطلق العديد من المدارس خلال الفترات الماضية من خلال مجموعة من الشراكات التي تمت لهذا الغرض.

وأشار سليمان إلى أن السوق المصرية كانت واحدة من الاقتصاديات التي استفادت من جائحة فيروس كورونا، خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن السوق المصرية كانت واحدة من الدول التي تمكنت من مواصلة معدلات النمو الاقتصادي، خلال تلك الفترة، موضحًا أن ذلك التحرك دفعها لفرض نفسها على خريطة الاقتصاد العالمي.

وأوضح أن السوق المحلية قادرة حاليًا على جذب المزيد من رؤوس الأموال على الرغم من تحديات موجة التضخم العالمية.

وكان صندوق مصر السيادي اكتتب في غالبية الجولة الثالثة من زيادة رأسمال صندوق التعليم المصري – الذي تديره المجموعة المالية هيرميس - بقيمة تتخطى 250 مليون جنيه في مارس الماضي.