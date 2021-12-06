شعبة المستوردين: 20% زيادة في أسعار الأخشاب بالأسواق مع زيادة الطلب

كتبت- شيرين صلاح:

قال محسن التاجوري، نائب رئيس شعبة المستوردين وأحد مستوردي الأخشاب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الأخشاب شهدت زيادة بنسبة بلغت 20% بالأسواق خلال الفترة الماضية.

وأرجع التاجوري زيادة الأسعار بالأسواق إلى ارتفاع الطلب مما نتج عنه زيادة المنتج النهائي.

وأوضح التاجوري أن هذه الزيادة في سوق الأخشاب تعتبر زيادة طفيفة.

وبحسب التاجوري، فإن مصر تستورد نسبة كبيرة من الأخشاب من الخارج لتصنيع الأثاث المحلي وللتصدير.

وتستورد مصر الأخشاب من رومانيا وإندونيسيا وفرنسا وروسيا وهولندا ويوغسلافيا، بحسب ما ذكره التاجوري لمصراوي في وقت سابق.

وكانت أسعار الأخشاب تراجعت خلال الشهر الماضي بنسبة تتراوح بين 15 و20% بالأسواق، نتيجة تراجع الطلب والركود.