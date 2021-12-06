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الضرائب تطالب شركات المرحلة الخامسة باستكمال الانضمام للفاتورة الإلكترونية

11:25 ص الإثنين 06 ديسمبر 2021
الضرائب تطالب شركات المرحلة الخامسة باستكمال الانضمام للفاتورة الإلكترونية

مصلحة الضرائب المصرية

كتب- مصطفى عيد:

طالبت مصلحة الضرائب المصرية ممولي مأمورية الاستثمار بالقاهرة وبخاصة شركات المنطقة الحرة الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في مرحلتها الخامسة، بضرورة الإسراع بالتوجه لمأمورية الاستثمار بالقاهرة قبل 15 ديسمبر، لاستكمال إجراءات الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك حتى لا يتعرضون للمسائلة القانونية.

وكانت مصلحة الضرائب أصدرت قرارا رقم 443 لسنة 2021 في 16 سبتمبر الماضي بإلزام المجموعة الأولى من الشركات المسجلة في مأموريتي الاستثمار والمساهمة بالقاهرة، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتباراً من 15 ديسمبر الجاري.

كما أن المصلحة قامت من خلال الرابط التالي على موقع مصلحة الضرائب المصرية (اضغط هنا) بإتاحة خدمة تمكن الممولين والمسجلين الذين شملهم قرار الإلزام رقم (443) لسنة 2021 من التأكد من وجودهم بقرار الإلزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية عن طريق إدخال رقم التسجيل الضريبي الخاص بهم.اضغط هنا

وأكدت المصلحة في بيانها أن هذه الشركات يمكنها التواصل مع المصلحة من خلال الخط الساخن (16395) والخاص بمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة والذي يقوم بالرد على كافة الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات.

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