سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يستقر مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات، عند نفس مستواه أمس، على الرغم من ارتفاع المعدن عالمياً.

وكانت حركة الذهب بالسوق المحلي متذبذبة بين صعود وهبوط منذ الأسبوع الماضي، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا لمصراوي.

وذكر نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هذا الأمر طبيعي مع عدم استقرار سعر الجرام عند مستوى معين.

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 522 جنيهًا.

ووصل سعر عيار 18 إلى نحو 671 جنيها.

واستقر سعر عيار 21 عند نحو 783 جنيها.

وبلغ سعر عيار 24 نحو 895 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6264 جنيها.

سعر الذهب اليوم عالميًا

سجل سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الاثنين إلى حوالي 1785 دولارا للأوقية، بارتفاع 0.12%، في الساعة 8:53 دقيقة صباحا، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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