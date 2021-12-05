بالتعاون مع إيتيدا.. فيزا: إطلاق منصة لمهارات الأعمال التجارية بمصر

كتبت- منال المصري:

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" وشركة فيزا إطلاق منصة لمهارات الأعمال التجارية مخصصة للسوق المصرية بالاعتماد على منصة فيزا الرقمية العالمية لمهارات الأعمال التجارية العملية.

قالت شركة فيزا في بيان مشترك مع "إيتيدا" اليوم الأحد، إن هذه المنصة توفر موارد تعليمية مجانية تغطي المهارات التجارية والتدريب على محو الأمية المالية، وذلك كجزء من الجهود المشتركة بين الجانبين لمساعدة أصحاب الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة على اتخاذ قرارات تجارية واثقة ومستنيرة لتنمية أعمالهم.

وذكرت أن ذلك يأتي كجزء من الشراكة بين إيتيدا وفيزا، التي تهدف إلى دعم شركات التكنولوجيا المالية المصرية الناشئة ورواد الأعمال، من خلال تزويدهم بالأدوات التي يمكن أن تساعدهم في الحفاظ على نشاطهم التجاري وتحديد فرص النمو المحتمل.

ويعد الموقع الإلكتروني الجديد للمهارات العملية للأعمال التجارية، الذي سيتاح باللغتين العربية والإنجليزية، واحدًا من أهم المجالات الرئيسية لهذه الشراكة، والذي سيتم إطلاقه من خلال 4 مراحل في الأسابيع المقبلة، بحسب البيان.

وأشارت الشركة إلى أنه خلال كل مرحلة سينظم خبراء إيتيدا وفيزا تدريبا افتراضيا عبر الإنترنت، وستتاح الفرصة لرواد الأعمال المصريين لحضوره والحصول على شهادة بعد كل مرحلة للانضمام إلى هذا التدريب الذي سيبدأ في منتصف ديسمبر.



وكانت فيزا نظمت في وقت سابق هذا العام بالتعاون مع إيتيدا، تدريب "حاسبات لابتكارك" وهو أول برنامج تدريبي افتراضي موجه لرواد الأعمال في أبريل الماضي، بهدف تدريبهم على كيفية استخدام مجموعة مختارة من الحاسبات التجارية التي توجه الأعمال التجارية في بدء الأعمال التجارية وإدارتها وتوسيعها، وفقا للبيان.

وذكرت فيزا أن من بين موضوعات برنامج التدريب السابق بناء الميزانيات وتكييفها، وحساب الأرباح مقابل الخسارة وغيرها من المحددات الهامة للأعمال التجارية، وأجرى التدريب "Hugh Norton"، رئيس التأثير المجتمعي بشركة فيزا، وحضره 80 من رواد الأعمال من جميع أنحاء مصر.

وقالت ملك البابا، المدير العام لشركة فيزا مصر: "تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد. ومن الضروري تمكين أصحابها بالمعرفة والمهارات والقدرة على الوصول إلى الخدمات التي تدعمهم في إعادة بناءـ أو بدءـ أعمال تجارية أقوى وذات قدرة رقمية".

وأضافت: "شراكتنا مع إيتيدا والتي نقوم من خلالها بإطلاق منصة المهارات العملية للأعمال التجارية، هي جزء من التزام فيزا بتوفير الموارد والمعرفة للمساعدة في دفع النمو الاقتصادي الشامل والمستدام والمنصف لرواد الأعمال والأعمال التجارية والمجتمعات المحلية في مصر وفي جميع أنحاء العالم".

وقال عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات: "يعد بناء قدرات الشركات المصرية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودعم المشاريع الصغيرة والشركات الناشئة التكنولوجية لمساعدتها على النمو وزيادة قدرتها التنافسية على الصعيد العالمي واحدًا من أهم أهدافنا".

وأضاف: "في الوقت الذي تتبنى فيه إيتيدا نهجًا تقدميًا، وتلتزم بنموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فإننا نتعاون مع العديد من الجهات الفاعلة في مجال التكنولوجيا العالمية ومن بينها فيزا، بهدف تعزيز الشركات الناشئة المحلية، وضمان تمتع مواهبنا الشابة بالمهارات الرقمية والتجارية المطلوبة، ومساعدة رواد الأعمال على التحرك إلى الأمام".