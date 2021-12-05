التصديري للصناعات الغذائية يتوقع ارتفاع الصادرات لأكثر من 4 مليارات دولار في 2021

كتبت-شيرين صلاح:

قال المهندس تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، لمصراوي، إن المجلس يتوقع ارتفاع صادرات القطاع من الصناعات الغذائية بنهاية 2021 إلى أكثر من 4 مليارات دولار.

ووفقا لقول الضوي، فإن أرقام خلال أول 9 أشهر من العام الجاري تبشر بوصول صادرات القطاع لهذا المستوى.

وأعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ارتفاع صادرات القطاع خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بنسبة 18% مقارنة بالعام الماضي.

وبلغت صادرات الصناعات الغذائية خلال 9 أشهر من 2021 حوالي 3.1 مليار دولار مقابل بلغت 2.6 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف أن صادرات القطاع خلال أول 10 أشهر من العام الجاري من المتوقع أن تصل إلى نفس حجم صادرات العام الماضي 3.5 مليار دولار.

وذكر الضوي أن خطة المجلس حاليًا هي زيادة الصادرات المصرية من الدول التي تصدر لها مصر منتجات غذائية ودخول أسواق جديدة اليابان وماليزيا والهند وإندونسيا وكوريا الجنوبية وروسيا.

وأشار الضوي إلى أن المجلس يستهدف تعظيم صادراته في الدول العربية خلال الفترة المقبلة وأمريكا والدول الأوروبية.

وقال الضوي إن حاوية الشحن لأمريكا ارتفعت إلى 14 ألف دولار مقابل 2.5 ألف دولار قبل الزيادة.

وذكر أنه كان متوقع متوسط نمو 50% خلال العام الجاري في حالة انتظام عمليات الشحن.

وبحسب الضوي أن حاليا هناك أزمة في عدد حاويات الشحن، مشيرا إلى أن قلة عدد الحاويات يؤثر على الإقبال والشراء للسلع بالنسبة للمستهلك.

وقال إن القطاع جاهز لدخول إلى العديد من الأسواق ولدينا إمكانية للوصول بصادرات القطاع لأرقام تصديرية كبيرة.

وبحسب الضوي فإن المجلس يتعاون حاليًا مع هيئة المواصفات والجودة لوضع مواصفة قياسية لزيادة حجم الصادرات المصرية من التمور.

وأضاف الضوي في تصريحات صحفية اليوم أن صادرات مصر من التمور تصل إلى 40 مليون دولار العام الماضي.

ووفقا لقول الضوي فإن مصر تأتي في المركز الـ12 في الدول المصدرة للتمور على مستوى العالم.

وتصدر مصر 25% فقط من إنتاجها من التمور سنويا للعديد من الدول.

ارتفاع الشحن عالميا حجم خطة المجلس التوسعية للتوسعة للقطاع.