"الدعم مستمر".. لماذا رفعت الحكومة سعر أسطوانة البوتاجاز لأول مرة من 2019؟

كتب-أحمد السيد:

كشف خالد عثمان، نائب الرئيس التنفيذي التجارة الداخلية لهيئة البترول، والمشرف على التجارة الخارجية، أسباب قرار الحكومة رفع سعر أسطوانة البوتاجاز أمس، وذلك لأول مرة منذ يوليو 2019.

ورفعت وزارة البترول صباح أمس أسعار أسطوانات البوتاجاز بعد موافقة مجلس الوزراء بنحو 8% سواء للأسطوانة في الاستعمال المنزلي أو التجاري.

وارتفع سعر الأسطوانة الصغرى للاستخدام المنزلي من 65 جنيهًا إلى 70 جنيهًا داخل المستودع بزيادة 5 جنيهات، وسعر الأسطوانة الكبيرة للاستخدام التجاري من 130 إلى 140 جنيها بزيادة قدرها 10 جنيهات.

وقال عثمان إن قرار رفع أسطوانات البوتاجاز مؤخرا جاء للحفاظ على فاتورة دعم المواد البترولية المقدرة في مشروع موازنة العام المالي الحالي، في ظل ارتفاع الأسعار العالمية للنفط.

وأضاف عثمان، أن تكلفة إنتاج أسطوانة البوتاجاز المخصصة للاستهلاك المنزلي تبلغ نحو 140 جنيهًا للأسطوانة الواحدة، وهو ما يعني أنها لا تزال مدعومة بنحو 50% من تكلفة إنتاجها محليًا.

وكان وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، قد أشار إلى ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بنسبة 76%، لتصل إلى 6.9 مليار جنيه، مقابل 3.9 مليار جنيه في الربع الأول من السنة المالية 2020-2021.

وقدرت وزارة المالية، فاتورة دعم المواد البترولية خلال مشروع موازنة العام المالي الحالي، بنحو 18 مليار جنيه، مقابل 18.9 مليار جنيه أنفقتها المالية على دعم المواد البترولية خلال العام المالي الماضي.

وبحسب نائب الرئيس التنفيذي للتجارة الداخلية لهيئة البترول والمشرف على التجارة الخارجية، فإن الأسعار العالمية لغاز البوتاجاز ارتفعت خلال الفترة من يوليو حتى بداية ديسمبر الحالي لتتراوح ما بين 700 إلى 800 دولار للطن، مقابل 300 دولار إلى 350 دولارًا للطن خلال تلك الفترة من العام الماضي.

وبحسب عثمان، فإن حجم استيراد غاز البوتاجاز من الخارج يبلغ نحو 50% من إجمالي الاستهلاك المحلي من البوتاجاز، وتبلغ واردات البوتاجاز من الخارج نحو 1.9 مليون طن سنويًا.

ووفقا للتقرير السنوي للشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، عن العام المالي 2020/2021، تراجع إنتاج غاز البوتاجاز بنسبة 7.19%، ليصل إلى 1.07 مليون طن بمتوسط يومي 2931 ألف طن، مقابل 1153 مليون طن خلال العام المالي 2019/2020.

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