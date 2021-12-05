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الانتهاء من مبادلة مديونيات بـ 34 مليار جنيه على شركات قطاع الأعمال

11:45 ص الأحد 05 ديسمبر 2021
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كتبت- منال المصري:

تصوير-هاني رجب:

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة انتهت من مبادلة ديون متراكمة بقيمة 34 مليار جنيه على الشركات التابعة للوزارة مع جهات مختلفة.

وأوضح خلال كلمته في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين اليوم الأحد أن مبادلة الديون تضمنت التنازل عن أراضٍ تابعة للوزارة مقابل نفس المديونية لجهات مختلفة وهم بنك الاستثمار القومي والتأمينات الاجتماعية والبترول والكهرباء.

وأشار إلى أن هناك جزء قليل من المديونيات مع الضرائب وسيتم الانتهاء من سداده قريبًا.

وأكد على أن بعض شركات قطاع العام تحقق خسائر حتى الآن فيما أعطى قانون قطاع الأعمال العام مهلة 3 سنوات لتحول الشركات للأرباح\.

هشام توفيق طاع الأعمال العام ركات قطاع الأعمال

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