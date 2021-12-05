توفيق: نسعى للوصول إلى اتفاق بشأن السيارة الكهربائية الشهر الجاري

كتبت- منال المصري:

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الخميس، إن وزارة قطاع الأعمال ستعقد اجتماعا غدا مع شركة النصر للسيارات وإحدى الشركات المرشحة للتعاون معها في تصنيع سيارة كهربائية غدا الاثنين عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة خطوات التنفيذ.

وكان هشام توفيق قال، لمصراوي يوم الخميس الماضي، إن الوزارة ستجتمع مع 3 شركات صينية هذا الأسبوع، لبدء مشاورات التعاون لتصنيع السيارة الكهربائية.

وأضاف الوزير، الخميس الماضي، أنه تم التواصل مع 3 شركات من الشركات المقترحة من الاستشاري الألماني، وسيتم الاجتماع معها بالتتابع هذا الأسبوع، لبحث إمكانية التعاون مع شركة النصر للسيارات.

وخلال كلمته في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين اليوم الأحد، أعرب الوزير عن أمله في توقيع عقد مع إحدى الشركات الثلاثة التي ستجتمع معها الوزارة هذا الأسبوع خلال الشهر الجاري، وذلك بهدف البدء سريعا في عملية تنفيذ عمليات التصنيع.

وتبحث الوزارة عن بديل للشركة الصينية دونج فينج، لتصنيع سيارة كهربائية في شركة النصر للسيارات، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بالتعاون مع استشاري ألماني، بعدما أوقفت المفاوضات مع الشركة الصينية دونج فينج.

وكان الوزير قال في تصريحات سابقة، إن الوزارة تلقت 5 سيارات مقترحة من مكتب الاستشارات الألماني، تتضمن سيارات من طرازات صينية وغير صينية.

وأعلن الوزير، اليوم، تأسيس شركة لإنشاء 3 آلاف محطة شحن كهربائي في 3 محافظات كمرحلة أولى من الخطة المستهدفة لتنفيذ 42 ألف محطة بمصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتعاون مع إحدى الجهات السيادية، ضمن خطة الدولة لتوطين صناعة المركبات الكهربائية.

وقال توفيق إن هيكل الشركة الجديدة موزع بواقع 10% لشركة النصر للسيارات، و90% للجهة السيادية المشاركة.

وأوضح أنه تم حسم الحد الأقصى لقيمة الحافز الأخضر لإحلال السيارات الكهربائية بالعادية، كما تم الاتفاق مع وزير الكهرباء على تحديد سعر 121.5 قرش على كل كيلو وات ساعة.