هشام توفيق: تراجع عدد شركات قطاع الأعمال العام إلى 72 شركة بعد دمجها

كتبت-منال المصري:

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن أسباب تراجع أداء أعمال شركات قطاع الأعمال العام يرجع إلى نظام الإدارة ونقص العمالة الفنية.

وأوضح خلال كلمته في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين اليوم الأحد أن شركات قطاع الأعمال العام يوجد بها نقص في معدل العمالة الفنية مقابل زيادة الإداريين الذين يصل عددهم بين 40% إلى 60% من إجمالي طاقة العمل في شركات قطاع الأعمال العام.

وأضاف الوزير أنه تم تقييم الأعضاء المنتدبين البالغ عددهم 118 عضوًا في شركات قطاع الأعمال العام ومن لا يستحق الاستمرار بسبب تراجع أدائه تم شطبه والاستعانة بأشخاص أكثر خبرة لتحقيق الكفاءة في العمل، وكذلك تفعيل نظام الميكنة.

وبحسب الوزير فإن عملية الدمج بين بعض شركات قطاع الأعمال العام سيخفض عددهم من 118 إلى 72 شركة وبدأنا بإدخال نظام الميكنة (Art) في عدد 15 شركة مبدئيا بهدف تحسين وسرعة أداء العمل.

وأكد على وجود شغل هائل في الشركات على كافة المستويات لضمان تنفيذ عملية الإصلاح في هذه الشركات والاستمرارية ومنافسة القطاع الخاص.

وأضاف أن الوزارة قامت بعمل بعض التعديلات في تشكيل مجلس الإدارة وعدم تكريس القرار في يد فرد واحد بهدف تفعيل الحوكمة والشفافية.

وأوضح أن الوزارة عدلت نظم توزيع حصص الأرباح على العاملين من خلال ربط الحوافز الإنتاجية وبدأنا في تطبيقها.

وأكد توفيق أن الوزارة قررت تغيير نشاط بعض الأراضي من صناعي إلى تجاري وإداري وسكني بهدف زيادة قيمتها السعرية.