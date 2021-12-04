"لن نشتري هذا العيد شجرة".. "أوميكرون" يخفض مبيعات أشجار الكريسماس

كتبت-دينا خالد:

قال بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن الإقبال على شراء هدايا الكريسماس تراجع بشكل كبير منذ الإعلان عن متحور كورونا الجديد أوميكرون.

وأضاف لمصراوي أن التجار كانوا يأملون في موسم مبيعات جيد خاصة مع انتعاش حركة السياحة مما سيجعل الإقبال كبير من قبل الفنادق على شراء أشجار وهدايا الكريسماس.

وتابع صفا أن أغلب مبيعات أشجار الكريسماس تكون للمولات والفنادق والتي تشتري الأشجار الكبيرة وتجمع خصيصا لهم مع ظهور المتحور الجديد وفي حال غلق حركة السفر ستتضرر السياحة وبالتالي سيقل الإقبال من الفنادق.

وأوضح أن أوميكرون تسبب في تراجع للمبيعات بنحو 30% حاليًا مقارنة بالمبيعات قبل الإعلان عن المتحور الجديد.

وأشار صفا إلى أن الأسعار مرتفعة هذا العام بنسبة تتراوح بين 20 و30% مقارنة بأسعار العام الماضي.

وتتراوح أسعار هدايا الكريسماس مثل الأشجار بين 70 جنيهًا و10 آلاف جنيه هذا العام بحسب الطول والحجم والكثافة، وباختلاف كمية الزينة المعلقة بها وأنواعها.

وأرجع صفا ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة أسعار الشحن من الخارج، وزادت كلفة الشحن بأكثر من 50% خلال عام.

كانت أسعار الشحن شهدت ارتفاعات منذ بداية أزمة فيروس كورونا وتوقف حركة التجارة، إلا أنها منذ نهاية نوفمبر الماضي تسجل صعودًا كبيرًا وصل لمستويات قياسية، مسببة أزمة عالمية في مجال الشحن.

وبحسب شعبة المستوردين، فإن أسعار الشحن من الصين في تصاعد مستمر وصل الآن إلى نحو 800%، حيث ارتفع سعر الحاوية إلى 2800 دولار مقابل 17.7 ألف دولار، كما زاد سعر الشحن من الدول الأوروبية بنسبة 200% حيث ارتفع سعر الحاوية إلى 1500 دولار مقابل 3.2 ألف دولار.