40 % ارتفاعًا في صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال 10 أشهر

كتبت- شرين صلاح:

قالت ماري لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، في بيان صحفي اليوم السبت إن صادرات القطاع ارتفعت بنسبة 40% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر الماضيين لتسجل 1.624 مليار دولار، مقابل 1.157 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وشارك المجلس التصديري للملابس الجاهزة بالمعرض الدولي الثاني عشر إيجي ستيتش آند تكس Egy Stitch & Tex - لماكينات صناعة الملابس "خياطة – تطريز – طباعه على الملابس) ومستلزماتها- خلال الفترة من 2-5 ديسمبر الجاري.

وأشارت لويس إلى أن هذه المشاركة تأتي في إطار الدور الذي يقوم به من أجل التوسع في تقديم الخدمات للمصدرين، خاصة أن جناح المجلس التصديري للملابس يضم عدد من الخدمات، منها مقدمي شهادات الجودة اللازمة للتصدير للأسواق الدولية ومقدمي الخدمات التي تعمل على رفع كفاءة مصانع الملابس الجاهزة وتعزيز قدراتهم التنافسية وشركات ضمان الصادرات التي تساهم في حماية وإدارة مستحقات المصدرين ومقدمي الحلول التمويلية التي تساند المصانع المصرية.

وأكدت ماري، أن المجلس التصديري سيواصل سعيه لتعزيز القدرات التصديرية لمصانع الملابس الجاهزة للنفاذ لمختلف الأسواق العالمية تحت شعار "بوابتك للتصدير"، وفي سبيل ذلك يجري توفير كافة الخدمات التي تحتاجها المصانع لمساعدتها في عملية التصدير لكافة الأسواق.

وقالت رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن سياسات المجلس التصديري تهدف في المقام الأول إلى الارتقاء بمنظومة الصادرات في القطاع، والعمل على زيادة الصادرات بصورة مستمرة، واطلاع الشركات المصدرة على كافة مستجدات الأسواق الدولية، للاستفادة من المتغيرات المستمرة في السوق العالمي.