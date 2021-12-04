وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع "ماز" البيلاروسية إنتاج أتوبيسات بالغاز

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كتبت-شيماء حفظي:

زار هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الشركة الهندسية لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

وبحسب بيان صحفي اليوم السبت التقى الوزير، خلال الزيارة، وفدًا من شركة "ماز" البيلاروسية لبحث توقيع عقد توريد مستلزمات الإنتاج للشركة الهندسية للتعاون في تصنيع أتوبيسات نقل جماعي بطول (12 مترًا) تعمل بالغاز الطبيعي.

وذكر البيان أنه من المستهدف بدء الإنتاج في منتصف عام 2022 بطاقة سنوية تصل إلى 250 أتوبيسًا، بنسبة مكون محلي تصل إلى أكثر من 60%، اتساقاً مع خطة الدولة لتعميق وتوطين صناعة الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي في السوق المصري.

وأكد الوزير ترحيبه بالتعاون مع الجانب البيلاروسي خاصة في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين والتي شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة.

كما تفقد توفيق وحدات الإنتاج بالشركة الهندسية موجها برفع كفاءة المعدات، مع تقديم الدعم الكامل للنهوض بالشركة.

وبحسب البيان فإن حضر اللقاء كلا من محمد حسونة مستشار الوزير لشؤون الاستثمار وإعادة الهيكلة، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس وفا توفيلس العضو المنتدب للشركة الهندسية للسيارات.