"مودرن جاس": توصيل الغاز الطبيعي لنحو مليون عميل في 9 محافظات

كتبت-دينا خالد:

قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وإحلاله محل البوتاجاز التي ينفذها قطاع البترول في كافة أنحاء مصر تحظى بمتابعة ودعم الحكومة لما لهذه المشروعات من أهمية في توفير خدمة حضارية وحياة كريمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال رئاسة الوزير لاجتماع الجمعية العامة الأولى للشركة الحديثة للغاز الطبيعي (مودرن جاس) عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة واستعراض خطط عمل الشركة في مجال توصيل الغاز الطبيعي في تسع محافظات على مستوى الجمهورية بعد تأسيسها جراء دمج شركات غاز القاهرة وغاز الأقاليم وسيناء للغاز.

واستعرض محمد قنديل رئيس شركة مودرن جاس جهودها في تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي في 9 محافظات تشمل القاهرة الكبرى والقليوبية والإسماعيلية والشرقية وشمال وجنوب سيناء وسوهاج وقنا ومطروح حيث يبلغ عدد العملاء المستفيدين حاليًا حوالي مليون عميل منزلي.

وأضاف قنديل، أن الشركة تواصل تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي لقرى مبادرة حياة كريمة في محافظتي سوهاج وقنا، وتم توصيل الغاز إلى 56 محطة تموين سيارات بالغاز وجاري حاليًا العمل في 195 محطة جديدة.

وأوضح قنديل، أن الشركة نفذت أعمال شبكات توصيل الغاز الطبيعي بالعاصمة الإدارية في كل من حي الوزارات وساحة الشعب وحي المال والأعمال ومنطقة 550 فدان بإجمالي أطوال حوالي 50 كم.

وأشار قنديل، إلى أن الشركة انتهت من أعمال التركيبات بعدد من المنشآت والمواقع، ونفذت شبكات الغاز بإجمالي أطوال نحو 110 كم في العلمين الجديدة والتي تخدم المنشآت الواقعة بالمنطقة الشاطئية والمنطقة الجنوبية بالمدينة.