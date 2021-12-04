ارتفاع الكوسة والفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة خلال تعاملات السبت

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار الكوسة والفاصوليا والفلفل الرومي البلدي، بينما ارتفعت أسعار الملوخية، خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بأسعار أمس الجمعة.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي للسوق، عند مستويات أمس.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البطاطس بين 2 جنيه و5 جنيهات.

البصل بين 2 و3.2 جنيه.

الكوسة بين 3 و5 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الفاصوليا بين 4 و6 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و3.5 جنيه، بانخفاض جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و3.5 جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و3.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

الخيار البلدي بين جنيهين و 3.5 جنيه.

البامية بين 6 و9 جنيهات.

البسلة بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

اليوسفي بين 3 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 4 و7 جنيهات.

الموز البلدي بين 6 و9 جنيهات.