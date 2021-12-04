تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية التعاملات

نيويورك- (د ب أ):

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 71ر59 نقطة، أو17ر0% ، ليصل إلى 08ر34580 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 67ر38 نقطة، أو 84ر0% ، ليصل إلى 43ر4538 نقطة.

وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 85ر295 نقطة، أو 92ر1% ، ليصل إلى 47ر15085 نقطة.​