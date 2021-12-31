قفزة كبيرة في سعر الذهب في نهاية 2021.. كم تغير منذ بداية العام؟

كتبت – شيماء حفظي:

واصل سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر، ارتفاعه خلال التعاملات، مقارنة بأسعار نهاية تعاملات أمس.

وزاد سعر الجرام 5 جنيهات منذ بداية اليوم حتى حلول الساعة الرابعة ونصف عصرا، مدفوعة بقفزة الأسعار عالميا.

وتشهد أسعار الذهب، تذبذبا كبيرا خلال السنة الحالية، نتيجة التحركات في سعر الذهب عالميا.

ورغم ارتفاع الذهب اليوم، لكنه أقل من مستوى بداية العام الجاري، بنحو 28 جنيها.

وكان سعر الذهب في 1 يناير 2021، يبلغ نحو 823 جنيهًا، لكنه يقترب من إغلاق العام منخفضا إلى 795 جنيها للجرام عيار 21.

أسعار الذهب اليوم

بلغت أسعار الذهب عيار 14 نحو 531 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 682 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 795 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 905 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب إلى 6360 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بتعاملات اليوم الجمعة، إلى نحو 1824 دولارا للأوقية، بزيادة 10% وفقا لبيانات بلومبرج.

وكان الذهب يتداول أمس الخميس، عند مستوى 1807 دولارات للأوقية، لكنه قفز اليوم، مع توديع العام 2021، وقبيل ساعات من بدء العام الجديد 2022.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

اقرأ أيضا: