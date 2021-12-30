أسعار البترول تقفز بأكثر من النصف خلال عام 2021 (جراف)

كتب- مصطفى عيد:

ارتفعت أسعار البترول العالمية أكثر من النصف خلال عام 2021، بعد أن شهد الاقتصاد العالمي تعافيا ملحوظا من تداعيات جائحة كورونا، لتقترب من مستوى 80 دولارا للبرميل من جديد، وهو المستوى الذي كسرته خلال العام الجاري.

وارتفعت أسعار خام البترول برنت بنحو 27.12 دولار خلال العام الجاري بنسبة 52.4% مقارنة بنهاية شهر ديسمبر 2020، حيث وصلت خلال تعاملات اليوم الخميس 30 ديسمبر إلى نحو 78.92 دولار للبرميل مقابل 51.80 دولار في نهاية ديسمبر من العام الماضي.

وشهد العام الجاري ما يشبه حرب تكسير العظام بين مجموعة "أوبك+" وبعض الدول الأخرى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، إثر رفض الأولى طلب الثانية بزيادة الإمدادات بشكل أكبر لمقابلة الطلب على الخام الأسود بعد ارتفاع الأسعار فوق مستوى 80 دولارا خلال أكتوبر الماضي.

ولكن تداعيات انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" أدت إلى تراجع نسبي للأسعار خلال الشهر الأخير وتقلبها في مستوى السبعينات للبرميل، قبل أن ترتفع في الأيام الأخيرة بشكل تدريجي لتقترب من مستوى الـ 80 دولارا مع انحسار المخاوف بشأن المتحور.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور أسعار خام البترول برنت للبرميل خلال عام 2021 بنهاية كل شهر، بحسب بيانات شبكة سي إن بي سي.