مشتريات محلية تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.43% إلى مستوى 11949 نقطة في نهاية تداولات جلسة اليوم الخميس.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.85%، وكذلك مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.85%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 1.38 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 1.3 مليار جنيه، والعرب صافي بيع بقيمة 66.4 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.13% إلى مستوى 11898 نقطة في نهاية تداولات جلسة أمس الأربعاء، مدفوعًا بمبيعات العرب والأجانب.