كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع منتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في الصباح، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وتشهد حركة أسعار الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، بحسب نجيب.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية.

وكانت مبيعات الذهب تراجعت خلال الربع الأخير من العام الجاري، خاصة مع بداية العام الدراسي، وفقا لقول إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 526 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 عند 677 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 عند 790 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 عند 903 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب عند 6320 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

تراجع سعر الذهب عالميًا في منتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، إلى نحو 1799 دولارا للأوقية في الساعة 12:29 ظهرا بتوقيت القاهرة، بانخفاض نسبته 0.28%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب