هل ترفع الحكومة أسعار البنزين للمرة الرابعة مع بداية العام الجديد؟

كتب- مصطفى عيد:

تباينت توقعات محللين في بنوك استثمار لقرار الحكومة بشأن أسعار البنزين والسولار بين التثبيت والزيادة خلال أول اجتماع للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بمطلع العام الجديد، والمنتظر انعقاده خلال أيام في يناير المقبل.

ويأتي ذلك الاجتماع بعد أن رفعت الحكومة أسعار البنزين 3 مرات خلال العام الجاري بقيمة 25 قرشا للتر في كل مرة خلال أشهر أبريل، ويوليو، وأكتوبر 2021، بينما أبقت على سعر لتر السولار دون تغيير.

ويباع لتر بنزين 80 حاليا بسعر 7 جنيهات، ولتر بنزين 92 بسعر 8.25 جنيه، ولتر بنزين 95 بسعر 9.25 جنيه، ولتر السولار بسعر 6.75 جنيه.

وكانت الحكومة بدأت في عام 2019 تطبيق آلية للتسعير التلقائي على عدد من المنتجات البترولية وذلك بعد تحرير أسعارها ضمن برنامج نفذته للتخلص من دعم هذه المنتجات بشكل تدريجي.

وتتضمن هذه الآلية أن يتم مراجعة أسعار المنتجات البترولية كل 3 أشهر من خلال لجنة مشكلة بقرار من رئيس الوزراء وبناءً على تطورات الأسعار العالمية للبترول "متوسط سعر خام برنت خلال الربع السابق للقرار"، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة أو الخفض 10% كحد أقصى.

توقعات بالتثبيت

توقع محمد أبو باشا نائب رئيس قسم البحوث ببنك استثمار هيرميس، أن تثبت الحكومة أسعار البنزين والسولار خلال اجتماع لجنة تسعير المنتجات البترولية الشهر المقبل.

وقال محمد أبو باشا لمصراوي: "متوسط سعر خام البترول برنت انخفض بعض الشيء في الشهرين الماضيين لكنه عاود الارتفاع وهو حالياً بالقرب من مستوى 80 دولارا للبرميل وبالتالي متوسط السعر في الربع الرابع قريب من نفس مستواه في الربع السابق عليه".

وارتفع سعر برميل خام البترول برنت خلال آخر الأيام التسعة بنحو 7.71 دولار بنسبة 10.4% بنهاية جلسة أمس الأربعاء، ليصل إلى مستوى 79.23 دولار، وذلك قبل أن ينخفض سعر البرميل خلال تعاملات اليوم حتى الآن بنحو 71 سنتا، وفقا لبيانات شبكة سي إن بي سي.

وقالت عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار بلتون، إنها تتوقع أيضا تثبيت أسعار البنزين والسولار في يناير.

وبحسب ما قالته عاليه ممدوح لمصراوي فإن "متوسط أسعار خام برنت في الربع الأخير من 2021 لم يختلف كثيرا عن الربع السابق عليه نظرا للتذبذبات التي شهدتها الأسعار مع موجة كورونا الجديدة ومخاوف الإغلاق".

رفع مرجح للأسعار

توقعت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أن ترفع الحكومة أسعار البنزين 25 قرشا للمرة الرابعة على التوالي في اجتماع يناير، مرجعة ذلك لارتفاع متوسط سعر خام برنت على مدار الربع الرابع.

واتفقت إسراء أحمد، محللة الاقتصاد الكلي بنفس الشركة، مع توقعات رضوى، حيث أشارت إلى ارتفاع أسعار خام برنت بنحو 9% خلال الربع الأخير من العام الجاري مقارنة بالربع السابق عليه وهو ما قد يدفع الحكومة لرفع أسعار البنزين.