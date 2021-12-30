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شعبة الورق: 1300 جنيه زيادة في طن الورق المحلي خلال ديسمبر

04:37 م الخميس 30 ديسمبر 2021
شعبة الورق: 1300 جنيه زيادة في طن الورق المحلي خلال ديسمبر

عمرو خضر رئيس شعبة الورق بغرفة القاهرة

كتبت- شيرين صلاح:

قال عمرو خضر رئيس شعبة الورق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الورق المصنع محليا ارتفعت أمس الأربعاء بين 900 و1300 جنيه للطن.

وأرجع خضر ارتفاع أسعار الورق المحلي إلى ارتفاع أسعار الخامات والطاقة خلال الفترة الحالية، مما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج لورق الكتابة والطباعة.

وارتفع سعر طن ورق الكتابة والطباعة وزن 50/48 جراما إلى 19800 جنيه، وسعر طن الورق وزن 55/54 جراما إلى 19400 جنيه، بحسب خضر.

وأضاف رئيس الشعبة، أن سعر الورق وزن 60/58 جراما ارتفع إلى 18600 جنيه، وسعر طن الورق وزن 70/68 جراما إلى 18400 جنيه، وسعر طن الورق وزن 87/80 جراما إلى 18400 جنيه.

وذكر خضر أن سعر طن الورق لكلٍ من 70 و80 جراما تساويان لأول مرة خلال شهر ديسمبر الجاري، مشيرا إلى أنه عادة ما يكون هناك فارق في السعر بينهما 100 جنيه للطن.

وأوضح خضر سبب تساوي السعر بين طن الورق 70 و80 جراما إلى زيادة الطلب على الورق وزن 80 جراما من ليبيا خلال ديسمبر الجاري، لأول مرة منذ سنتين مضت.

وتوقع خضر مزيدا من الارتفاع في سعر طن ورق الطباعة الكتابة خلال الأشهر المقبلة، في ظل استمرار زيادة الخامات عالميًا.

وكانت أسعار ورق الكتابة والطباعة ارتفعت خلال نوفمبر بقيمة 1700 جنيه للطن.

وتستورد مصر ورقا من الخارج بنسبة تتراوح بين 50 و60%، ويتم إنتاج الباقي داخل المصانع المحلية، بحسب رئيس الشعبة في وقت سابق لمصراوي.

وقال خضر إن مصر تستورد الورق من العديد من الدول منها فنلندا والبرازيل وغيرهما.

شعبة الورق عمرو خضر ورق الكتابة والطباعة أسعار الورق

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