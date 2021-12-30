إم آي سي كابيتال تستحوذ على حصة بمستشفى كليوباترا مقابل 1.8 مليار جنيه

كتبت – شيماء حفظي:

أعلنت البورصة المصرية، في بيان اليوم الخميس، تنفيذ صفقة استحواذ شركة إم سي آي كابيتال هيلث كير بارتينرز للرعاية الطبية على حصة من شركة مستشفى كليوباترا، مقابل 1.8 مليار جنيه.

كانت الشركة تقدمت بعرض شراء اختياري للاستحواذ على حصة تصل إلى 26.21% من أسهم كليوباترا لعدد أسهم 419.3 مليون سهم بسعر 5 جنيهات للسهم.

وأوضح بيان البورصة اليوم أنه تم تنفيذ العرض على 367.8 مليون سهم.

وكانت شركة كير هيلث كير، التي تمتلك نحو 37.87% من رأس مال كليوباترا، تعتزم التخلي عن جزء من حصتها لصالح مقدم العرض.

ووقعت شركة كير هيلث كير، اتفاقا مع الشركة مقدمة العرض، تعهدت فيه بعرض حد أدنى 125.96 مليون سهم، بنسبة 7.87% وبحد أقصى 192 مليون سهم بنسبة 12% من أسهم كليوباترا ضمن العرض، شرط موافقة الرقابة المالية.

وقبل تنفيذ الصفقة، يتداول نحو 61% من أسهم الشركة في البورصة، بخلاف حصة كير هيلث كير، وفقا لبيانات الشركة أكتوبر الماضي.

ومع إعلان العرض، ارتفع سعر سهم كليوباترا خلال تعاملات اليوم وبلغ بحلول الثانية عشر ظهرا 4.60 جنيه، مرتفعا 2.5%.

وتضم مستشفيات كليوباترا نحو 780 سريرا، موزعة على 6 مستشفيات كبيرة بالقاهرة الكبرى، ومنها مستشفى كليوباترا بمصر الجديدة، والنيل بدراوي، والشروق، والقاهرة التخصصي.