جامع: صرف 957 مليون جنيه للمصدرين بالمرحلة الرابعة لمبادرة السداد الفوري

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن صندوق تنمية الصادرات أصدر 465 شهادة لعدد 455 شركة مصدرة بإجمالي مساندة بلغت 957.4 مليون جنيه، وذلك في إطار تنفيذ الدفعة الأولى من المرحلة الرابعة لمبادرة السداد الفوري للمصدرين.

وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس، أشارت جامع إلى أن الدفعة الثانية والثالثة من هذه المرحلة ستكونان نهاية شهري فبراير وأبريل المقبلين.

وقالت الوزيرة إن إتاحة هذه المستحقات المالية يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة.

وذكرت أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق ساهم مساهمة كبيرة في تخطي الصادرات المصرية حاجز الـ 31 مليار دولار مع نهاية عام 2021.

وأضافت جامع أن المرحلة الأولي من مبادرة السداد الفوري تضمنت صرف 13.2 مليار لعدد 1069 شركة، والمرحلة التانية 4.6 مليار لعدد 923 شركة، والمرحلة التالثة 1.8 مليار لنحو 700 شركة.

وأوضحت الوزيرة أن إجمالي المساندة التصديرية المنصرفة منذ انطلاق مبادرة السداد الفوري وحتى الآن بلغ 20.5 مليار جنيه لعدد 1751 شركة.

وبحسب البيان، فإن مبادرة السداد الفوري هي مبادرة أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية خلال شهر نوفمبر 2020 وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي و4 بنوك وتتيح سداد نسبة 85% من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.