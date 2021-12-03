بين التبني والطلاق.. كيف بنى "بيزوس" إمبراطورية أمازون ووصل إلى الفضاء؟

كتب- مصطفى عيد:

نتحدث في الحلقة الثالثة من سلسلة "ما وراء المال" عن ثاني أغنى رجل على وجه الأرض مؤسس شركة أمازون العملاقة للتجارة الإلكترونية الأمريكي جيف بيزوس صاحب عرش قائمة أغنياء العالم في السنوات الأخيرة والذي فقده هذا العام لصالح مواطنه إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية.

وارتفعت ثروة جيف بيزوس إلى نحو 210 مليارات دولار في المركز الثاني بقائمة بلومبرج للمليارديرات، بزيادة 19.6 مليار دولار منذ بداية العام الحالي، ولكنه لا يزال أقل بنحو 100 مليار دولار عن صاحب المركز الأول إيلون ماسك بثروة 311 مليار دولار.

من هو بيزوس؟

يبلغ جيف بيزوس من العمر 57 سنة ويعيش في مدينة سياتل بواشنطن وله 4 أبناء من طليقته ماكينزي، ويمتلك عددا من المؤسسات منها صحيفة واشنطن بوست "The Washington Post" وشركة "Blue Origin"، وهي شركة طيران تعمل على تطوير الصواريخ للاستخدام التجاري.

ولد بيزوس في يناير 1964 كانت والدته جاكي في سن المراهقة عندما أنجبته، وتزوجت بعدها من المهاجر الكوبي ميغيل بيزوس، الذي تبنى جيف، وفقا لموقع بيزنس إنسايدر.

ووفقا للموقع، لم يعلم جيف أن ميغيل لم يكن والده الحقيقي حتى بلغ العاشرة من عمره، لكنه قال إنه كان منزعجًا أكثر من معرفته أنه بحاجة إلى نظارات أكثر مما كان لهذا الخبر.

وعندما كان بيزوس في الرابعة من عمره، أخبرت والدته والده الحقيقي، الذي كان يعمل سابقًا كعازف سيرك، بالبقاء بعيدًا عن حياتهم. وعندما أجرى براد ستون مقابلة مع والد بيزوس الحقيقي لكتاب ستون "متجر كل شيء" الذي تحدث عن بيزوس وأمازون، لم يكن لدى والد بيزوس أي فكرة عمن أصبح ابنه.

وخلال الفترة من سن 4 إلى 16 عامًا، أمضى بيزوس الصيف في مزرعة أجداده في تكساس، حيث كان يفعل أشياء مثل إصلاح طواحين الهواء وخصي الثيران.



وكان جده، بريستون جيز، مصدر إلهام كبير لبيزوس وساعد في إشعال شغفه بالأنشطة الذهنية. وفي خطاب حفل في عام 2010، قال بيزوس إن جيز علمه "أن يكون لطيفًا أكثر من أن يكون ذكيًا".

وفي المدرسة، قال بيزوس للمعلمين "مستقبل البشرية ليس على هذا الكوكب". عندما كان طفلاً، أراد أن يكون رائد أعمال في مجال الفضاء، ولكنه الآن يمتلك شركة لاستكشاف الفضاء وهي Blue Origin.

وحصل جيف بيزوس على بكالوريوس العلوم / الآداب من جامعة برينستون حيث تخصص في علوم الكمبيوتر.

مسيرة بيزوس المهنية

انضم جيف بيزوس بعد التخرج، إلى شركة ناشئة تدعى "Fitel" رافضا عروض عمل من شركتي Intel وBell Labs، بحسب بيزنس إنسايدر.

وبعد أن ترك شركة Fitel، فكر بيزوس في الشراكة مع هالسي مينور - الذي أسست لاحقًا شركة "CNET" - لإطلاق شركة ناشئة تقدم الأخبار عبر الفاكس، ولكنه بدلاً من ذلك ، حصل على وظيفة في صندوق التحوط "D.E. Shaw" وأصبح نائب الرئيس الأول بعد أربع سنوات فقط.

وتزوج جيف بيزوس من ماكنزي تاتل، وهي باحثة مشاركة في صندوق D.E. Shaw ، وذلك في عام 1993 وأنجب منها 4 أبناء وهي الآن روائية.

وقرأ بيزوس في عام 1994 أن الويب نما بنسبة 2300% في عام واحد، فأذهله هذا الرقم وقرر أنه بحاجة إلى إيجاد طريقة للاستفادة من نموه السريع.

وقام بيزوس بعمل قائمة تضم 20 منتجًا محتملاً لبيعها عبر الإنترنت وقرر أن الكتب هي الخيار الأفضل، وفقا لبيزنس إنسايدر.

وقرر بيزوس مغادرة صندوق "D.E. Shaw"، وحاول رئيسه في الشركة، ديفيد إي. شو، إقناع بيزوس بالبقاء، لكنه كان مصممًاعلى بدء شركته الخاصة، فقد شعر أنه يفضل المحاولة والفشل في شركة ناشئة بدلاً من عدم المحاولة مطلقًا.

وهكذا ولدت أمازون، حيث سافر جيف وماكنزي إلى ولاية تكساس لاستعارة سيارة من والده، ثم توجهوا إلى سياتل، كان بيزوس يقوم بتوقعات الإيرادات في مقعد الراكب طوال الطريق، على الرغم من توقف الزوجين لمشاهدة شروق الشمس في جراند كانيون.

انطلاق أمازون من جراج

بدأ بيزوس موقع (Amazon.com) في جراج منزله، وعقد معظم اجتماعاته في حي بارنز أند نوبل.

في الأيام الأولى للشركة، كان بيزوس رئيسًا ملحًا ويمكن أن ينفجر في الموظفين، وتقول الشائعات إنه عيّن مدربًا للقيادة لمساعدته على التخفيف من حدة ذلك.

وفي الشهر الأول من إطلاق الشركة، باعت أمازون الكتب لأشخاص في جميع الولايات الخمسين وفي 45 دولة مختلفة، واستمرت في النمو، وتم طرح أمازون للاكتتاب العام في البورصة في 15 مايو 1997.

وفي عام 1998 كان بيزوس من أوائل المستثمرين في شركة جوجل حينما استثمر 250 ألف دولار، والتي كانت تساوي حوالي 3.3 مليون سهم عندما تم طرح الشركة للاكتتاب العام في عام 2004. وستكون قيمتها مليارات اليوم (ولم يقل بيزوس ما إذا كان يحتفظ بأي من أسهمه بعد الطرح العام الأولي).

وعندما حدثت أزمة انهيار مؤشر ناسداك لأسهم شركات التكنولوجيا في عام 2000 والتي عرفت بانفجار فقاعة دوت كوم، أطلق المحللون على شركة أمازون اسم "Amazon.bomb". لكنها صمدت في وجه العاصفة وانتهى بها الأمر لتصبح واحدة من الشركات الناشئة القليلة التي لم يقض عليها "انهيار دوت كوم".

وتجاوزت أمازون الآن بيع الكتب إلى تقديم كل ما يمكن تخيله تقريبًا، بما في ذلك الأجهزة والملابس وحتى خدمات الحوسبة السحابية.

الآن بعد حوالي نحو 24 عامًا من طرحها للاكتتاب العام ، تبلغ القيمة السوقية لشركة أمازون أكثر من 1.86 تريليون دولار.

وبحسب فوربس، ازدهرت أعمال أمازون خلال وباء كورونا الذي ظهر العام الماضي، حيث نمت الإيرادات في عام 2020 بنسبة 38% لتصل إلى 386 مليار دولار مع بقاء الناس في منازلهم وإجراء عمليات شراء عبر الإنترنت.

بعض استراتيجيات بيزوس في بناء أمازون

يُعرف بيزوس بحظر عروض PowerPoint التقديمية في أمازون. بدلاً من ذلك، يطلب من موظفيه تسليم أوراق ذات طول محدد حول مقترحاتهم لتشجيع التفكير النقدي بدلاً من النقاط المبسطة.

ويُعرف بيزوس أيضًا بخلقه ثقافة الشركة المقتصدة التي لا تقدم امتيازات مثل الطعام المجاني أو التدليك، بحسب بيزنس إنسايدر.

استثمارات بيزوس الأخرى

وفقا لبيزنس إنسايدر، اشترى بيزوس في أغسطس 2013 صحيفة واشنطن بوست مقابل 250 مليون دولار.

ودخلت شركته الفضائية "Blue Origin" التاريخ في عام 2015 عندما أصبحت واحدة من أولى الشركات التجارية التي أطلقت بنجاح صاروخًا قابلًا لإعادة الاستخدام.

واستحوذت شركته أمازون رسميا على شركة "Whole Foods" في أغسطس 2017 مقابل 13.7 مليار دولار.

أزمة طلاق

بعد رحلة زواج استمرت نحو 25 عاما، أعلن جيف وماكنزي بيزوس في يناير 2019 عن طلاقهما.

وبعد وقت قصير من إعلان الزوجين طلاقهما، انتشرت أنباء تفيد بأن بيزوس كان يواعد مقدمة البرامج التلفزيونية وقائدة الطائرات الهليكوبتر لورين سانشيز.

وبحسب بيزنس إنسايدر، قالت صحيفة National Enquirer إنها أجرت تحقيقًا استمر أربعة أشهر في علاقة بيزوس وسانشيز وحصلت على نصوص وصور صريحة أرسلها الزوجان لبعضهما البعض.

وأثيرت أسئلة حول دوافع الصحيفة للتحقيق في علاقة بيزوس وسانشيز، وعلاقة هذه الصحيفة بالرئيس ترامب - أطلق بيزوس على الفور تحقيقًا بشأن من سرب رسائله الشخصية.

وأعلن جيف وماكنزي بيزوس على تويتر أنهما أنهيا إجراءات طلاقهما في أبريل 2019، واحتفظت ماكنزي بأكثر من 35 مليار دولار في أسهم أمازون، مما جعلها واحدة من أغنى النساء في العالم، ووصلت ثروتها حاليا إلى 62.2 مليار دولار في المركز 21 بقائمة بلومبرج للمليارديرات.

وبحسب فوربس، نقل جيف بيزوس ربع حصته في شركة أمازون البالغة 16% إلى ماكنزي.

منذ ذلك الحين، خرجت بيزوس وسانشيز إلى العلن، حيث حضرا بطولة ويمبلدون معًا، وركوب اليخوت مع أباطرة ومشاهير آخرين، وقضاء إجازة في سان تروبيه وسانت بارث.

نهاية مشوار الكفاح

في يوم الثلاثاء الثاني من فبراير، أعلن جيف بيزوس أنه سيتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة أمازون بعد 27 عامًا قضاها في إدارتها.

وقال بيزوس في رسالة إلى موظفي أمازون نُشرت على مدونة الشركة، إنه سيرحل عن منصب الرئيس التنفيذي، حيث سيركز على "المنتجات الجديدة والمبادرات المبكرة"، وفقا لبيزنس إنسايدر.

وكتب بيزوس: "كونك الرئيس التنفيذي لشركة أمازون هي مسؤولية عميقة، وتستهلك الكثير". "عندما تكون لديك مسؤولية من هذا القبيل، من الصعب أن تلفت الانتباه إلى أي شيء آخر".

وأشار بيزوس إلى أنه بينما سيظل مشاركًا في مبادرات مهمة في أمازون، فإنه يخطط لقضاء المزيد من الوقت في العمل الخيري- بما في ذلك صندوق بيزوس إيرث وصندوق اليوم الأول- بالإضافة إلى مساعيه الرئيسيتين الأخريين: صحيفة واشنطن بوست، وشركته Blue Origin.

ونفذ بيزوس الاستقالة فعليا من منصب الرئيس التنفيذي لأمازون في يوم 5 يوليو الماضي.

مغامرة في الفضاء

انطلق بيزوس في رحلة مدتها 11 دقيقة إلى الفضاء يوم 20 يوليو الماضي في أول رحلة مأهولة لسفينته الصاروخية نيو شيبرد.

وأمضى بيزوس برفقته شقيقه، مارك بيزوس، ووالي فونك، إحدى الرائدات في سباق الفضاء، وتبلغ من العمر 82 عاما، وطالب يبلغ من العمر 18 عاما، بضع دقائق على ارتفاع 107 كيلومترات وراء خط كارمان وهو الخط الفاصل بين المجالين الأرضي والفضائي، بحسب بي بي سي.