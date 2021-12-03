وزير البترول يبحث شركة "لوك أويل" الروسية زيادة استثماراتها في مصر

كتب -مصطفى عيد:

بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية دينيس روجاشيف نائب رئيس شركة لوك أويل الروسية للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز، والوفد المرافق له، مشروعات الشركة فى مصر خاصة فى مناطق امتيازها بالصحراء الغربية، وخطط الشركة خلال الفترة المقبلة فى ظل اهتمام قوى منها بالتوسع فى استثماراتها فى مصر.

ووفقا لبيان من الوزارة اليوم الجمعة، أكد الملا، خلال اللقاء، على أهمية الشراكة الممتدة مع الشركة الروسية منذ سنوات طويلة ودعم هذه العلاقات على نطاق أوسع خلال الفترة المقبلة .

وأشار الوزير، إلى أنه التقى مع رئيس لوك أويل على هامش مؤتمر أديبك بالإمارات الشهر الماضى وتم الاتفاق على ترتيب هذا اللقاء لبحث فرص الاستثمار الجديدة للشركة فى مصر.

وأكد على استعداد قطاع البترول لتوسيع آفاق التعاون فى مختلف مجالات الصناعة البترولية وأنه قد تم خلال اللقاء استعراض تطور أعمال الشركة الحالية فى مصر بمنطقتى امتيازها عش الملاحة ومليحة.

وأكد دينيس أن لوك أويل تعمل فى مصر منذ أكثر من 20 عاماً ويبلغ حجم استثماراتها حوالى 600 مليون دولار وحالياً تعمل فى منطقة عش الملاحة وأيضاً فى منطقة مليحة بالشراكة مع شركة إينى بمنطقة الصحراء الغربية، وفقا للبيان.

وأكد أنه تم خلال اللقاء مناقشة آفاق ومجالات التعاون المستقبلى مع قطاع البترول وزيادة حجم أعمالها فى مصر فى ظل تمتع قطاع البترول بفرص استثمارية جاذبة خاصة وأن الأرض المصرية غنية بالثروات البترولية ، مشيراً إلى أن الشركة تتمتع بكافة الإمكانات الفنية والمالية والتكنولوجية للدخول فى مشروعات أخرى والمشاركة والمنافسة بقوة في المزايدات التى يتم طرحها فى مصر، مؤكداً أن شهية الشركة مفتوحة للعمل فى مصر.