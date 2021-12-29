مبيعات العرب والأجانب تهبط بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.13% إلى مستوى 11898 نقطة في نهاية تداولات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعًا بمبيعات العرب والأجانب.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.07%، وكذلك مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.1%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة بلغت 25.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة بلغت 15.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة بلغت 41.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.54% إلى مستوى 11913 نقطة في نهاية تداولات جلسة أمس الثلاثاء، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب.