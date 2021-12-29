ارتفاع أسعار عسل النحل.. والإقبال يزيد بسبب الشتاء وأوميكرون

كتبت-دينا خالد:

قال فتحي البحيري، رئيس اتحاد النحالين العرب، إن الإقبال على عسل النحل ارتفع بنحو 10% بسبب موسم الشتاء الذي يزيد فيه استهلاك عسل النحل لاستخدامه في المشروبات الساخنة لمقاومة نزلات البرد وتقوية المناعة ضد فيروس كورونا وخاصة بعد ظهور متحور "أوميكرون".

وأضاف لمصراوي، أن أسعار العسل ارتفعت بنحو 4%، نتيجة لارتفاع مواد التعبئة والتغليف، وبعض الخامات المستخدمة كالخشب لصنع طاولات النحل.

وأشار بحيري، إلى أن أسعار عسل النحل تتراوح بين 55 جنيهًا و100 جنيه للكيلو باختلاف الأنواع والماركات وطريقة التعبئة والتصفية.

وأوضح أن مصر تنتج نحو 15 ألف طن وتصدر نحو 3 آلاف طن والباقي يستخدم محليًا ويوجد فائض عن الاستهلاك.

تابع فتحي أن هناك نحو 2 مليون خلية نحل في مصر، تنتج العسل بأنواعه سواء برسيم أو موالح وغيره.