خريطة توقعات 2022.. مستقبل أسعار الذهب والسلع والفائدة في مصر

القاهرة- مصراوي:

يدخل الاقتصاد المصري عام 2022 وأمامه تحديات جديدة مع استمرار عدة أزمات عالمية تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي أبرزها أزمة انتشار فيروس كورونا وارتفاع معدلات التضخم وتواصل أزمة نقص الإمدادات والسلع.

وخلال العام الجاري أبدى الاقتصاد المصري "صلابة" في مواجهة جائحة كورونا، بشهادة عدة مؤسسات دولية أبرزها صندوق النقد الدولي، بفضل الاستجابة السريعة والحذرة على مستوى السياسات المالية والنقدية المقترنة بالدعم.

ومع دخول العام الجديد تبرز التوقعات بشأن أبرز المؤشرات الاقتصادية وأسعار السلع، وكيف سيكون أداؤها خلال 2022، وما هي فرص الاستثمار في بعضها.

وسيكون المستثمرون في البورصة المصرية على موعد مع أداء جيد للبورصة خلال العام المقبل، بحسب محللين توقعوا لمصراوي.

وتدعم هذه التوقعات الأداء القوي من الشركات وارتفاع أرباحها خلال العام الجاري، إلى جانب موجة الاستحواذات التي تشهدها السوق المصرية، والتوسع المتوقع في برنامج الطروحات الحكومية.

ويمكن معرفة تفاصيل أكثر عن التوقعات بشأن أداء البورصة في 2022 من خلال الموضوع التالي.

محللون: الاستحواذات وأرباح الشركات ستقودان انتعاش بورصة مصر في 2022

ويشغل سعر الفائدة في البنوك أذهان الكثيرين، نظرًا لان البعض يفضل الاستثمار وحفظ أمواله في البنوك.

وسيحمل العام الجديد خبرًا سعيدًا للمهتمين بأسعار الفائدة، إذ يتوقع محللون وخبراء أن يتجه البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة خلال عام 2022 بنسبة تتراوح بين 0.5 و1%، ولكن ذلك مرهون بتطور الأوضاع الخارجية وتداعياتها على معدلات التضخم في مصر وجاذبية استثمارات الأجانب في أدوات الدين.

ولمعرفة رؤية أكبر لتوقعات المحللين حول سعر الفائدة في 2022 يمكنكم الاطلاع على التقرير التالي:

إلى أين تتجه أسعار الفائدة في مصر خلال عام 2022؟

وإذا كنت مهتمًا بأخبار سعر الذهب اليومي، سيقدم هذا الموضوع

ارتفاع أم انخفاض.. ما التوقعات لأسعار الذهب في العام الجديد؟ رؤية واضحة لأسعار الذهب على مدار عام 2022، وما إذا كانت ستشهد ارتفاعًا أو انخفاضًا.

وخلال العام الجاري شهدت أسعار السلع والمحاصيل الزراعية قفزات كبيرة، على خلفية تغيرات مناخية حادة وأزمات ارتفاع مستلزمات الإنتاج.

ويتوقع المحللون أن تهدأ الأسعار في العام الجديد، لكن هذه التوقعات ستكون مرهونة بعدد من المخاطر التي تحيط بالسلع والمحاصيل الزراعية، كما يوضح هذا التقرير:

بعد عاصفة.. أسعار المحاصيل والسلع الأساسية في مهب كورونا والطقس في 2022

ومع قدوم عام جديد وفي ظل أجواء اقتصادية مضطربة عالميًا سيكون السؤال الأبرز هو أين استثمر أموالي؟ إذ قد يجد بعض المدخرين الأفراد ممن يرغبون في استثمار مبلغ فائض لديهم من المال صعوبة في اتخاذ قرار مناسب واختيار الأدوات والوسائل الملائمة لحالتهم المالية والاستثمارية.

ويقدم هذا التقرير نصائح من خبراء حول كل الاستثمارات المتاحة خلال العام الجديد، وكيف تتجنب مخاطر هذا الاستثمار.

كيف تستثمر أموالك في عام 2022؟.. نصائح مهمة من خبراء