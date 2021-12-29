سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يواصل الهبوط مع منتصف التعاملات

كتبت-شيرين صلاح:

واصل سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر تراجعه، وانخفض الجرام جنيهًا واحدًا، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، بسبب تراجع المعدن عالميا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب تراجع 6 جنيهات في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، ليصبح إجمالي الهبوط 7 جنيهات حتى الآن.

وشهدت حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، بحسب نجيب.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية.

وكانت مبيعات الذهب تراجعت خلال الربع الأخير من العام الجاري، خاصة مع بداية العام الدراسي، وفقا لقول إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 527 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 677 جنيها للجرام.

وانحفض سعر الذهب عيار 21 إلى 790 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 903 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 6320 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

تراجع سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إلى نحو 1795 دولارا للأوقية، بانخفاض 0.61%، في الساعة 1:03 ظهرا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وبحسب بيانات وكالة رويترز، تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوى لها في أسبوع، حيث أدى انحسار المخاوف بشأن متغير فيروس كورونا "أوميكرون"، وعززت بيانات مبيعات التجزئة أمريكت من الرغبة في المخاطرة وبيع الذهب.

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