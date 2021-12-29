وزير قطاع الأعمال: أشكال متعددة للشراكة مع القطاع الخاص والطرح بالبورصة أساسي

كتبت – شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن استراتيجية الحكومة تستهدف طرح الشركات للاكتتاب العام في البورصة، واللجوء للمستثمر الاستراتيجي في أضيق الحدود.

وكان الرئيس السيسي، قال خلال افتتاح مصنع كيما بأسوان، أمس، إن الدولة لديها توجه بالتعاون مع القطاع الخاص وطرح شركات قطاع الأعمال في البورصة.

وأوضح الوزير، لمصراوي، أن لجنة الطروحات لديها أسس تتضمن أن يكون الطرح لمستثمر استراتيجي "استثناء" والقاعدة هي الاكتتاب العام.

وأضاف أن اختيار الشركات التي يتم طرحها من الشركات الحكومية التابعة للوزارة أو غيرها، هو قرار يخضع للجنة الطروحات.

وطرحت الحكومة خلال العام الجاري حصة تصل إلى 26.1% من شركة إي فاينانس الحكومية، إضافة إلى بيع حصة إضافية 10% من شركة أبو قير للأسمدة.

وتستهدف الحكومة طرح 3 شركات في البورصة، حتى يونيو المقبل، بينها الاكتتاب الأولي في بنك القاهرة الحكومي.

وقال توفيق، إن الوزارة تمد يد الشراكة مع القطاع الخاص، ليس فقط من خلال المساهمات، لكن أيضا في عقود إدارة وتشغيل، والمشاركة في الإيراد مثل الفنادق، "الأمور مفتوحة معهم ونحرص على الاستعانة بالقطاع الخاص في أي فرصة".

وأعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التابعة للقطاع، الموافقة على شراكة مع شركة ماونتن فيو لتطوير مشروع هليوبارك، بنظام الشراكة في الإيرادات.

وقال الوزير، إن إِشادة الرئيس بمجهود الوزارة، في فتح الملفات الشائكة، تقديرًا لجهود الوزارة في تطوير وإصلاح شركات القطاع.

وأكد السيسي، أمس، على ضرورة متابعة المشروعات التي يتم تطويرها حتى لا تنهار مرة أخرى، وقال: "مش عاوزين نرجع تاني للخراب والمصنع ده يتدهور تاني، عن طريق 3 حاجات التسعير والإدارة والحوكمة، والنهاردة بنعمل إجراء فيه علشان نحقق في التسعير علشان الزراعة في مصر".

وأضاف الوزير، أن وزارته تعمل على حوكمة الشركات منذ 3 سنوات، وسينتهي العمل منها بصدور اللوائح الجديدة للعمل في الشركات، بعد تعديل قانون 203 المنظم لقطاع الأعمال العام، متوقعا إصدار لائحة الموارد البشرية قريبًا.