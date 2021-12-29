توقعات أسعار الحديد والأسمنت في بداية العام الجاري

كتبت- شيرين صلاح:

توقع أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، استقرار أسعار الحديد والأسمنت خلال يناير المقبل، مع هدوء الطلب في حركتي البيع والشراء في الأسواق.

وأضاف الزيني، لمصراوي، أنه على الرغم من تراجع خام الحديد في البورصات العالمية، إلا أسعار حديد التسليح ستستقر خلال يناير المقبل.

وبحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية، فإن سعر طن البليت تراجع إلى 620 دولارًا حاليا مقابل 680 دولارًا مع بداية الشهر الجاري.

ووفقا لوكالة بلومبرج، تراجعت أسعار خام الحديد مع مراجعة المستثمرين للتوقُّعات بأنّ المواد الخام لصناعة الصلب ستواجه فائضاً في العام المقبل.

وفي تعاملات أمس الاثنين، انخفضت العقود الآجلة لخام الحديد في سنغافورة بنسبة 5.4%، وهي أكبر نسبة تراجع في شهر، بعد ستة أسابيع من المكاسب المتتالية.

ويتراوح متوسط سعر طن الحديد في السوق المحلي تسليم أرض المصنع حاليا بين 13700 جنيه و14 ألف جنيه، بينما يتراوح سعر طن الحديد للمستهلك بين 14200 و15200 جنيه.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

وقال الزيني، إن أسعار الأسمنت ستشهد استقرارًا خلال الشهر المقبل، نظرًا لحالة الركود بالسوق أيضا.

ويتراوح متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع بين 875 جنيهًا وألف جنيه، ويتراوح متوسط السعر بالأسواق بين 1050 و1150 جنيهًا.

وبحسب بيانات شعبة الأسمنت بغرفة باتحاد الصناعات، تصل الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت في مصر إلى أكثر 80 مليون طن سنويا، في حين أن الإنتاج الفعلي يقدر بحوالي 55 مليون طن، وذلك قبل قرار تخفيض الإنتاج الذي تمت الموافقة عليه من قبل جهاز حماية المنافسة.

وأعلن جهاز حماية المنافسة قرارا خلال يوليو الماضي بالموافقة على طلب 23 شركة من الشركات العامة في قطاع الأسمنت لتخفيض الطاقة الإنتاجية من الأسمنت من أجل تقليص فائض العرض الذي يعاني منه القطاع على مدار السنوات الثلاثة الماضية.

وبحسب أحمد الزيني، تتسم سوق مواد البناء بحالة من الركود منذ عدة أشهر.