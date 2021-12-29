دانة غاز تتسلم مبلغا جديدا من مصر.. والمستحقات تهبط لأقل مستوى في 14 عاما



كتبت- ياسمين سليم:

قالت شركة دانة غاز إنها تسلمت 39 مليون دولار من مستحقاتها لدى الحكومة المصرية خلال شهر ديسمبر.

وأضافت الشركة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن قيمة المبالغ المستحقة للشركة في مصر انخفضت إلى أقل من 30 مليون دولار، وذلك لأدنى مستوياتها منذ بدء دانة غاز لعملياتها التشغيلية في مصر في عام 2007.

وقالت الشركة إن هذه الدفعة الجديدة تمثل استكمالاً للدفعات النقدية التي استلمتها الشركة على امتداد العام الجاري الذي شهدت خلاله تحسنًا جذريًا في مستوى تحصيل مستحقاتها.

وارتفع إجمالي المبالغ المستلمة في مصر خلال عام 2021 بنسبة 130% لتصل إلى 184 مليون دولار مقارنة بـ 80 مليون دولار في العام الماضي، وفقًا للبيان.

وقال باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز، في البيان إن بالحصول على هذه الدفعة انخفضت الدفعات المستحقة للشركة في مصر لأدنى مستوياتها على الإطلاق.

وأضاف: "تؤكد هذه الدفعات على التزام الحكومة المصرية بتسوية المبالغ المستحقة للشركات العاملة في قطاع النفط والغاز".

وسيُعزز تسارع وتيرة سداد الدفعات النقدية من جاذبية مصر لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية والتي ستُثمر بدورها عن دفع عجلة النمو الاقتصادي في الجمهورية، وفقًا لوارد.

وأضاف أن استمرارية سدادها دفعاتنا النقدية المستحقة ستعزز ثقتنا للمضي قدماً في خططنا التوسعية في مصر.

واستثمرت دانة غاز ما يزيد على ملياري دولار منذ بدء عملياتها في مصر في عام 2007، لتصبح الشركة حالياً خامس منتج للغاز في الجمهورية، بمعدل إنتاج 29,200 برميل نفط مكافئ يومياً خلال الربع الثالث من العام الجاري.