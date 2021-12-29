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إدارة مصر الجديدة للإسكان توافق على عرض ماونتن فيو لتطوير هليوبارك

10:44 ص الأربعاء 29 ديسمبر 2021
إدارة مصر الجديدة للإسكان توافق على عرض ماونتن فيو لتطوير هليوبارك

مصر الجديدة للإسكان

كتبت – شيماء حفظي:

وافق مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، على عرض شراكة مقدم من شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، لتطوير أرض مشروع هليوبارك بمساحة 1695 فدانًا.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إن نسبة المشاركة في الإيرادات لشركة مصر الجديدة للإسكان 30% وحد أدنى مضمون 80 مليار جنيه تقريبا.

وأوضحت أن الإيرادات المتوقعة للمشروع نحو 397 مليار جنيه، ومدة تطوير المشروع 15 عامًا ومدة تحصيل العوائد من 23 إلى 25 عامًا.

كانت الشركة الحكومية طرحت مناقصة لتطوير المشروع للشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، وتلقت 3 عروض من شركة حسن علام، وماجدالفطيم وماونت فيو.

وتقع أرض هليوبارك على طريق القاهرة – السويس الصحراوي، ما بين مشروعي الرحاب ومدينتي بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة.

وتأسست شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عام 1906، وتتبع وزارة قطاع الأعمال العام، وتعمل في مجال التعمير والتنمية العمرانية الشاملة، وتنفيذ مشروعات في مصر الجديدة، ومدينة العبور، وهليوبوليس الجديدة، وهليوبارك.

مصر الجديدة للإسكان والتعمير ماونتن فيو مشروع هليوبارك البورصة

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