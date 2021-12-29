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البورصة تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

10:27 ص الأربعاء 29 ديسمبر 2021
البورصة تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.27% إلى مستوى 11945 نقطة في بداية تداولات جلسة اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.22%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.27%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.54% إلى مستوى 11913 نقطة في نهاية تداولات جلسة أمس الثلاثاء، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب.

المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مؤشر EGX70EWI مؤشر EGX100EWI البورصة

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