تراجع الطماطم وارتفاع الخيار.. اليوم الأربعاء في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الطماطم، والبسلة بين 50 قرشا وجنيه، اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وارتفعت أسعار الباذنجان البلدي، والخيار البلدي، والفاصوليا بين 50 قرشا وجنيه.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضراوات يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

البطاطس بين 2 و4.5 جنيه.

البصل بين 2 و2.75 جنيه.

الكوسة بين 3 و8 جنيهات.

الفاصوليا بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الملوخية بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البامية بين 6 و9 جنيهات.

البسلة بين 4 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 و4.5 جنيه.

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

اليوسفي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 6 و9 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و9 جنيهات.