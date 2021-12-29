تراجع البلطي وارتفاع المكرونة.. أسعار السمك اليوم الأربعاء في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق العبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 21 و24 جنيها.

وتراجع سعر كيلو الجمبري 20 جنيها، اليوم، بين 90 و150 جنيها.

وزاد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

وصعد سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات ليتراوح بين 30 و60 جنيها.

واستقر سعر كيلو البوري ليتراوح بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.