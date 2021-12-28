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مشتريات أجنبية تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

03:08 م الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
مشتريات أجنبية تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.54% إلى مستوى 11913 نقطة في نهاية تداولات جلسة اليوم الثلاثاء، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.17%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.18%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب من الأسهم صافي شراء بقيمة بلغت 85 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين من الأسهم صافي بيع بقيمة بلغت 75.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب من الأسهم صافي بيع بقيمة بلغت 9.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة طفيفة 0.05% إلى مستوى 11849 نقطة في نهاية تداولات جلسة اليوم الاثنين.

المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مؤشر EGX70EWI مؤشر EGX100EWI البورصة المصرية

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