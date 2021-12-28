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وزارة التجارة تتوقع ارتفاع الصادرات المصرية إلى 31 مليار دولار في 2021

02:31 م الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
وزارة التجارة تتوقع ارتفاع الصادرات المصرية إلى 31 مليار دولار في 2021

صادرات الموالح المصرية

كتبت- شيماء حفظي:

توقعت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن تتخطى قيمة الصادرات المصرية حاجز الـ 31 مليار دولار مع ختام عام 2021.

وقالت في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن هذا "يثبت قدرة القطاعات التصديرية على التعامل مع الأزمة العالمية التي فرضتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بداية العام الماضي، وذلك على الرغم من التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتي تؤثر بدورها على الاقتصاد المصري ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الشحن".

وارتفعت الصادرات المصرية، خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام الجاري، بنسبة 27% لتسجل نحو 29.9 مليار دولار في الفترة من يناير وحتى نوفمبر الماضي، مقابل نحو 22.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.

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وقالت الوزيرة ان هذه المؤشرات الايجابية المحققة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لملف التصدير والذي ياتي على رأس اولويات خطة عمل وزارة التجارة والصناعة، خاصة وان الصادرات تمثل احد اهم المصادر الرئيسية للاقتصاد القومي وعنصر اساسي في جلب العملة الصعبة ومن ثم زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

وقالت الوزيرة، إنه تم حل ملف المساندة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين "جذريا"، وفقا للبيان.

وأوضحت أنه تم حل الأمر، من خلال طرح العديد من المبادرات ومنها مبادرة السداد النقدي، وبرامج مساندة المعارض والشحن الجوي وذبابة الفاكهة.

ووفقا للبيان، بلغ إجمالي المساندة التصديرية المنصرفة خلال عام 2021 نحو 6.9 مليار جنيه استفادت منه 1355 شركة.

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الصادرات المصرية زيرة الصناعة لصادرات لمساندة التصديرية زارة التجارة

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