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مصر الجديدة للإسكان: اختيار "ماونتن فيو" مبدئيا للشراكة في مشروع هليوبارك

12:34 م الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
مصر الجديدة للإسكان: اختيار "ماونتن فيو" مبدئيا للشراكة في مشروع هليوبارك

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

كتبت – شيماء حفظي:

قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إنها اختارت شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، بشكل مبدئي للشراكة في تطوير مشروع أرض هليو بارك.

وكانت الشركة، طرحت أعلنت طرح مشروع الشراكة على أرض هليوبارك على مساحة 1695 فدان مع مطور عقاري، في أبريل الماضي، وتلقت 3 عروض.

وتبلغ القيمة الإجمالية المتوقعة لإيرادات المشروع نحو 397 مليار جنيه، تحصل على مدار نحو 23 إلى 25 عامًا، وتبلغ حصة مصر الجديدة منها 115 مليار جنيه.

وتقع أرض هليوبارك على طريق القاهرة – السويس الصحراوي، ما بين مشروعي الرحاب ومدينتي بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة.

وتأسست شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عام 1906، وتتبع وزارة قطاع الأعمال العام، وتعمل في مجال التعمير والتنمية العمرانية الشاملة، وتنفيذ مشروعات في مصر الجديدة، ومدينة العبور، وهليوبوليس الجديدة، وهليوبارك.

مشروع هليوبارك مصر الجديدة للإسكان والتعمير البورصة ماونتن فيو

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