البهي وسرج يفوزان بعضوية هيئة مكتب مجلس اتحاد الصناعات للدورة الجديدة

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن اتحاد الصناعات عن فوز محمد البهي عمر ومحمود سرج بعضوية هيئة مكتب مجلس إدارة الاتحاد، وذلك بالانتخاب.

وبحسب بيان اتحاد الصناعات اليوم الثلاثاء، جاء فوز البهي وسرج بعد أن تم فتح باب الترشح علي مقعدي أعضاء هيئة مكتب الاتحاد، حيث ترشح أربعة أعضاء لهذين المقعدين.

واجتمع أعضاء اتحاد الصناعات الأحد الماضي، لاستكمال تشكيل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد واختيار رئيس الاتحاد ووكلاء المجلس للدروة الجديدة 2021-2025.

وأصدرت وزيرة التجارة والصناعة، الأحد الماضي، قرارا بتعيين الرئيس والوكيلين بعد ترشيحهم من بين أعضاء المجلس، وذلك في نهاية لانتخابات الاتحاد في أول دورة انتخابية بعد العمل بالقانون 70 لسنة 2019 وفقا لما ورد في في المادة 44 من القانون.

وترشح لمقعد الرئيس المهندس محمد زكي السويدي وحصل بالتزكية علي كامل أصوات أعضاء مجلس الإدارة دون تقدم أي مرشح آخر علي هذا المقعد.

كما ترشح علي مقعد وكيلي الاتحاد ثلاث مرشحين، وفاز منهم مرشحان بالحصول علي أغلبية الأصوات للمقعدين المذكورين، وهما المهندس محمد طارق توفيق، والدكتور محمود منير سليمان .

وكانت الوزيرة أعلنت الأسبوع الماضي تعيين 70 عضوَا لاستكمال مقاعد مجالس الإدارة بالغرف.

وعقدت الغرف الصناعية اجتماعا لكل غرفة على حدى، يوم الخميس الماضي بعد قرار الوزيرة، لاختيار رئيس الغرفة ووكلاء المكتب وعضوي هيئة المكتب بالانتخاب.

ويبدأ المجلس الجديد لاتحاد الصناعات أعماله مع بداية العام المقبل.

ويقسم قانون اتحاد الصناعات الجديد ولائحته التنفيذية التي صدرت بداية العام الحالي، مجلس إدارة كل غرفة باتحاد الصناعات إلى ثلاث فئات الأولى الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

وينص قانون اتحاد الصناعات رقم 70 لسنة 2019، على أن يتكون مجلس إدارة كل غرفة صناعية من 15 عضواً، تنتخب الجمعية العمومية لكل غرفة 12 عضوا عن طريق الاقتراع السري، بحيث تحصل كل فئة ما بين كبيرة وصغيرة ومتوسطة على 4 مقاعد، فيما يعين الوزير المختص 3 أعضاء بعد أخذ رأي مجلس إدارة الاتحاد.