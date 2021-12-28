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بينها محلج الفيوم.. 10 معلومات عن خطة تطوير محالج القطن الحكومية

11:50 ص الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
بينها محلج الفيوم.. 10 معلومات عن خطة تطوير محالج القطن الحكومية

محالج قطن جديدة

كتبت – شيماء حفظي:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، محلج الفيوم المطور، التابع لوزارة قطاع الأعمال العام.

ونرصد في التقرير التالي أبرز المعلومات عن خطة الوزارة لتطوير المحالج، وبينها محلج الفيوم، ضمن خطة لتطوير قطاع الغزل والنسيج الحكومي، بتكلفة استثمارية تتخطي 21 مليار جنيه.

1- قلصت الشركة القابضة للغزل والنسيج من 25 محلجا إلى 11 محلجاً.

2- تستخدم الأراضي المملوكة للمحالج المستبعدة في تنمية موارد الشركة المالية.

3- يتم تطوير المحالج بتكنولوجيا جديدة، بالتعاون مع القطاع الخاص.

4- تم تطوير محلج الفيوم على مساحة 10 أفدنة.

5- بلغت التكلفة الاستثمارية 300 مليون جنيه.

6- تم توريد المعدات الجديدة من شركة باجاج الهندية.

7- يبلغ إنتاج المحلج بعد التطوير 5 طن قطن شعر في الساعة.

8- تتم عملية حلج القطن إلكترونيا ولا تمسه يد أي عامل.

9- تتضمن خطة التطوير إنتاج الزيوت من بذرة القطن، بالشراكة مع القطاع الخاص.

10- بدأت الوزارة تطوير محلجي كفر الزيات وكفر الدوار، ومستهدف بإضافة ثلاثة أخرى مطورة العام المقبل.

محلج الفيوم منظومة القطن تطوير المحالج السيسي وزارة قطاع الأعمال العام

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