شعبة الزيوت: 2000 جنيه تراجعاً في سعر الزيوت بعد انخفاضها عالمياً

قال أيمن قرة، رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن أسعار الزيوت تراجعت بنحو 2000 جنيه بالسوق المحلي، نتيجة انخفاض السعر عالمياً.

وأضاف قرة أن أسعار الزيوت تراجعت عالميًا بنحو 8% خلال الفترة الماضية لأول مرة من حوالي 8 و9 أشهر خلال العام الجاري.

وأضاف قرة، أن انعكاس التراجع في السعر سيظهر بالسوق المحلي للمستهلك خلال فبراير من العام المقبل.

وكانت أسعار الزيوت شهدت ارتفاعات كبيرة وصلت إلى 25% في العام الماضي، نتيجز الزيادات الكبيرة في الأسواق الخارجية، حيث تستورد مصر أغلب احتياجاتها من الخارج.

ذكر يحيى كاسب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، لمصراوي في وقت سابق، أن سعر زجاجة زيت الخليط الحرة 800 جرام حاليا تتراوح بين 26 و29 جنيهًا بحسب الشركة والمنطقة التي تباع بها.

وبحسب أحد تجار المواد الغذائية بمنطقة حلوان، فإن متوسط سعر زجاجة عباد الشمس 800 جرام تصل إلى 36 جنيهًا، ومتوسط سعر زجاجة الدرة 800 جرام إلى بين 41 و42 جنيهًا، بحسب المنطقة تباع بها.



