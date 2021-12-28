الضرائب: تعميم المنظومة المميكنة على كل ممولي ضريبة المرتبات

كتب- مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيان للمصلحة اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تعميم تطبيق المنظومة المميكنة للمصلحة (IBM) لتشمل كافة ممولي ضريبة المرتبات وما في حكمها اعتبارًا من العام المالي 2022.

وأضاف عبد القادر أن شهر يناير يشهد التزاما هاما على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة لضريبة المرتبات، وما في حكمها بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة وهو تقديم إقرار ضريبي التسوية السنوية النهائية لضريبة المرتبات في موعد أقصاه نهاية شهر يناير.

وذكر أن هذه الإقرارات تقدم على (نموذج 6 تسويات) بالنسبة للقطاع الخاص، و(نموذج 7 تسويات) للعاملين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والقطاع العام غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، و(نموذج 8 تسويات) للقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والقطاع العام الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

وشدد عبد القادر على ضرورة أن تلتزم الجهات بأن تُدرج ضمن نموذج (4 مرتبات) والمتاح حاليًا على المنظومة المميكنة للمصلحة (IBM) كافة بيانات موظفي الجهة (الاسم - الرقم القومي - الرقم التأميني ـ المسمى الوظيفي - الضريبة المستقطعة من الأجور أو المرتبات ـ الضريبة المسددة) وذلك من خلال المرفقات.

وأوضح أن الممولين يمكنهم التواصل مع المصلحة من خلال الخط الساخن (16395) والخاص بمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة والذي يرد على كافة الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات.