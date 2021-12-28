مصر للألومنيوم تتعاقد مع "سيجمان" لدراسة جدوى إنتاج جنوط السيارات

كتبت – شيماء حفظي:

وقعت شركة مصر للألومنيوم، عقدا مع المجموعة الهندسية الاستشارية سيجمان، للبدء في دراسة الجدوى لمشروع خط إنتاج جنوط السيارات.

وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إنها كانت طرحت مناقصة خدمات استشارية مؤهلة وذات خبرة فى تطوير دراسات الجدوى وتنفيذ مشروع خط إنتاج جنوط السيارات، وتم ترسيتها على العرض فنياً والأقل مالياً وهو العطاء المقدم من المجموعة الهندسية والاستشارية سيجمان.

وتقدم للمناقصة 6 شركات، وهي شركة Chinalco “cnpt” الصينية، وشركة endeco الإيطالية، وشركة global foundry engineering الألمانية، وشركة المجموعة الهندسية الاستشارية سيجمن بالتعاون مع ini gencejv، والشركة farnoborough engineering consultanat الإنجليزية، وشركة dastur engineering international الألمانية.

ووفقا لبيان سابق من الشركة، تهدف المناقصة لزيادة إنتاج الشركة من الألومنيوم للخط السابع بالمصنع.

ويستهدف المشروع، إنتاج 2 مليون جنط سيارات على مرحلتين للسوق المحلي والتصدير، والتعاون مع أكبر 5 شركات في هذا السوق عالميا، وهي خطوة لإنتاج منتجات تامة الصنع ورفع القيمة المضافة للمنتجات إلى أقصى درجة ممكنة.

وتأسست شركة مصر للألومنيوم في عام 1976، ومنذ ذلك التاريخ تحتكر صناعة الألومنيوم الخام في مصر، حيث تعمل في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومستلزماته، وسبائكه ومشتقاته، في السوق المحلي، بالإضافة إلى التصدير.