ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة 0.06% إلى مستوى 11856 نقطة في بداية تداولات جلسة اليوم الثلاثاء.

واستقر مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة، كما تراجع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.06%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة طفيفة 0.05% إلى مستوى 11849 نقطة في نهاية تداولات جلسة اليوم الاثنين.