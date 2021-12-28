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ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:13 ص الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة 0.06% إلى مستوى 11856 نقطة في بداية تداولات جلسة اليوم الثلاثاء.

واستقر مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة، كما تراجع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.06%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة طفيفة 0.05% إلى مستوى 11849 نقطة في نهاية تداولات جلسة اليوم الاثنين.

المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مؤشر EGX70EWI مؤشر EGX100EWI

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