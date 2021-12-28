Masrawy logo white

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء في سوق العبور

10:04 ص الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء في سوق العبور

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:
استقرت أسعار عدد من أصناف الخضراوات والفاكهة، اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.
وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2 1.5 جنيه و3 جنيهات وسعر كيلو البطاطس بين 2 و4.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2 و2.75 جنيه.
ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضراوات يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
البطاطس بين 2 و4.5 جنيه.
البصل بين 2 و2.75 جنيه.
الكوسة بين 3 و8 جنيهات.
الفاصوليا بين 5 و8 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات.
الملوخية بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.
الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.
البامية بين 6 و9 جنيهات.
البسلة بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.
البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.
اليوسفي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.
الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
الرمان بين 6 و9 جنيهات.
الموز البلدي بين 5 و9 جنيهات.
سوق العبور سعر كيلو الطماطم سعر كيلو البطاطس سعر كيلو البصل أسعار الخضراوات والفاكهة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
851

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

546

متعافون اليوم

382194

إجمالي الإصابات

21639

إجمالي الوفيات

317745

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. الطقس أول يومين في 2022.. أمطار رعدية وسيول.. وخريطة بالمناطق المهددة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا